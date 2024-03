A gyerekek egyik kedvenc édessége egyszerre gyógyszer és méreg

A medvecukor a gyerekek nagy kedvence

Fotó: Photononstop via AFP

Az édesgyökeret főleg az emésztési problémák - beleértve a savas refluxot, a gyomorégést és a gyomorfekélyt is - kezelésére hasznosítják, de kimutatták, hogy számos egyéb pozitív hatása is van az emberi szervezetre. Ajánlják még köhögés, torokfájás, valamint vírusfertőzések gyógyítására is, de állítólag a menopauza (a női változókor) bizonyos tüneteit is képes enyhíteni, sőt a rák egyes típusainak kockázatát is csökkentheti.