A japán konyhának ezt a nyolc fogását, mindenképp meg kell kóstolnunk

Ki ne hallott már volna a japán konyháról? Sőt, az emberek többsége kifejezetten kedveli is, hiszen egészséges alapanyagokra - halra, zöldségre, rizsre és tésztafélékre - épít, ám mindezzel együtt kifejezetten laktatóak és fűszeresek a fogások, így még azok is könnyen rabjaivá válnak, akik nem zöldségevők. Gondoljunk csak a hangulatos szusibárakban és ramenezőkben kínált színes, ínycsiklandó illatú ételekre. Mai cikkünkben nyolc ízletes japán ételt mutatunk be, melyeket mindenképp próbáljunk ki, ha eddig még nem tettük volna.

Vágólapra másolva!

Korábban bemutattuk már a szomszédos országok nemzeti ételeit, volt már szó mediterrán ételekről, körbejártuk az ausztrál és a skandináv területek gasztronómiáját, és betekintést tettünk a thai ételek világába is. Ez alkalommal egy másik kedvelt ázsiai országban, Japánban folytatjuk gasztronómiai kalandozásunkat. Nyolc közkedvelt nemzeti ételt mutatunk be. Szusi A legtöbb embernek egyből egy hatalmas szusitál jut eszébe, ha a japán gasztronómiáról van szó, ami nem csoda, hiszen nálunk is egyre elterjedtebbek az ínycsiklandó, színes falatkák, sorra nyílnak a szusibárak, de egyre több boltban is kaphatóak hozzá alapanyagok, így vállalkozó kedvű emberek otthon is nekiláthatnak az elkészítésének, bár kissé időigényes. A szusi jellemzően nyers halból - főleg lazacból vagy tonhalból - készül, rizs, zöldségek, esetleg valamilyen sajtféle hozzáadásával, de ma már szinte bármilyen töltelékkel szokás variálni: létezik csirkés, marhás, libamájas, sőt, vegán verzió is, így ma már azoknak sem kell lemodania a szusizás élményéről, akik nem szeretik a halat, vagy allergiásak rá. Formáját tekintve két fő változata ismert, a kerek, norinak nevezett algalapokba csavart maki, illetve a hosszúkás nigiri. Szójaszósszal, wasabival és pácolt, savanyított gyömbérrel szokás fogyasztani. Fotó: Northfoto