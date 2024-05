Muzeális Tokaji Aszút kapott ajándékba a kínai elnök

Hszi Csin-ping a tokaji borhoz hasonlította a két nép jó kapcsolatát, a kínai elnök szerint ugyanis „A kínai–magyar barátság olyan, mint a jó tokaji bor: illatos, édes, tartalmas és tartós.” Ehhez pontosan illő ajándékot kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől,

aki a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatfelvétel 75. évfordulójára reflektálva egy palack 1949-es évjáratú, muzeális Tokaji Aszúval, illetve egy hatpalackos egyedi Tokaji-borválogatással lepte meg a kínai elnököt.

Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos az elmúlt időszak két hivatalos kínai útján is tapasztalhatta a kínai nép Magyarország iránti általános rokonszenvét és a magyar borok, kiemelten a Tokaji és a Bikavér iránti érdeklődést. Ezzel összhangban több olyan együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírt, amely a magyar borok ázsiai promócióját, piacra jutását segítik majd. Ez a munka is új szintre léphet most, hiszen úgy tűnik, Hszi Csin-ping személyében egy újabb rendkívül befolyásos barátot talált hazánk és a magyar bor.