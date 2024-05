Több legenda kering arról, miért nincs McDonald's a világ egyik leggazdagabb országában

A vállalat szendvicseibe Németországból kellett Izlandra szállítani az összetevőket

Fotó: AFP

A 2008-as nagy pénzügyi összeomlás idején aztán beütött a baj.

A globális válságnak Izland volt az egyik nagy vesztese. Az izlandi korona elvesztette értékének felét, amiből következett, hogy az import megdrágult, a költségeket pedig a behozatali vámok mértékének és a fuvarozás díjának emelkedése tovább növelte. A McDonald's-éttermek állandó termékeinek ára átlagosan 20 százalékkal emelkedett kevesebb mint egy év alatt.

A fő terméknek számító Big Mac ekkor Izlandon volt a legdrágább az egész világon, átszámítva 6,36 dollár (ma ez kb. 8 dollárnak felel meg).

Az izlandi McDonald's nem bírta el a költségek növekedését, és 2009 októberében mindhárom éttermét bezárta Reykjavíkban.

A McDonald's kivonulásáról egy jócskán eltérő megközelítésű történet is szól, amely az izlandiak elköteleződését fejezi ki a helyi vállalakozások támogatása iránt. Eszerint a McDonald's azért hagyta ott a szigetet, mert az izlandiak inkább a saját éttermeiket részesítették előnyben, és egyre kevésbé jártak a lánc étkezdéibe. Az amerikai vállalat búcsújának ezt a változatát azonban nem támasztja alá semmi, sőt, ellentmond annak az is, hogy azon a napon, amikor az utolsó reykjavíki éttermük is lehúzta a rolót, a helyiek szinte megrohamozták azt zárás előtt.

Állítólag 10 ezer szendvicset adtak el aznap, melyekből az utolsó, meglehetősen jól konzerválódott darab azóta kiállítási tárgy a Snotra House nevű hotelben, Reykjavíktól délre.

A hivatalosan az utolsó, Izlandon eladott McDonald's sajtburger és sült krumpli fonnyadását egy ideig élőben is követni lehetett egy streaming csatornán. Mutatjuk a muzeális darabot:

Nem maradtak gyorséttermek nélkül az izlandiak

Nyugati gyorsétteremláncok a helyi vállalkozásoké mellett egyébként azóta is működnek Izlandon, így például van KFC és Subway is. A McDonald's azonban azóta sem tért vissza a piacra, és nincs is jele annak, hogy a lánc visszatérne a szigetországba – annak ellenére sem, hogy Izland azóta sikeresen talpra állt a megrázkódtatásból.