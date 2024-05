Ezeket a sajtokat messze kerülje, ha meg akarja tartani az alakját

A tökéletes alak eléréséhez a rendszeres mozgás mellett elengedhetetlen az egészséges, dietetikusok által tanácsolt étrend követése, hiszen a külsőnkön is meglátszik mindaz, amit beviszünk a szervezetünkbe. Ez azonban távolról sem jelenti azt - sőt szigorúan tilos -, hogy koplalnunk kellene, vagy sanyargatni magunkat. Éppen ellenkezőleg: az étkezésben is a mértékletességre kell törekedni. Bátran élvezhetjük és fogyaszthatjuk kedvenc ételeinket is, megfelelő adagokban. Ennek megértése és követése kulcsfontosságú nem csak a fogyás, de az egészséges szervezet, bélrendszer, és a fenntartható diéta számára is. De az egyes ételekkel kapcsolatos tévhitek, miszerint azok túlságosan hízlalhatnak, kihívássá tehetik ezt.

Ilyen étel tévhitek közé tartoznak a sajtok, amelyeket gyakran diétás tiltólistásként tartanak számon, pedig valójában

létfontosságú a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz, mivel kalcium- és fehérjetartalma elengedhetetlen az erős csontok és izmok kiépüléséhez és fenntartásához.

A sajt gazdag tápanyagtartalomban is, hiszen magas A- és B12-vitamin-, cink-, foszfor-, riboflavin- és esszenciális zsírsavtartalommal rendelkezik. Az azonban már nagyon nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk el belőle,és itt jön a képbe Lauren Scully személyi edző néhány okos tanácsa. Az interneten @leanwithlaurenx néven ismert hölgy azt javasolja, hogy a fogyás érdekében szeletelt sajtot válasszuk a reszelt fajták helyett.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Tanácsait Lauren egy TikTok videóban tette közzé, ami már több ezer lájkot zsebelt be. "Rendben srácok, most elárulom, hogyan lehet fogyni sajtevéssel. Mit gondoltok, melyik sajt járul hozzá jobban a testtömeg csökkentéséhez: az 50 százalékkal kevesebb zsírt tartalmazó reszelt sajt, vagy a szintén zsírcsökkentett szeletelt sajt? Melyik lehet a nyerő választás a zsírégetéshez?"

A személyi edzőként dolgozó lány a szeletelt sajtot ajánlotta, mert ennél sokkal szembetűnőbb az adagolás. De valójában nincs tökéletes zsírégető sajt, a legjobb megoldás a kalóriadeficit követése.

Az egyik TikTok-felhasználó csodálkozva reagált erre a felvilágosító tanácsra: "A videóid annyira hasznosak! Köszönöm, hogy megosztottad őket."