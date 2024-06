Nyers vegán étrend: nem való mindenkinek

Az étrend követőnek a legfőbb érve az, hogy a főzés során bizonyos tápanyagok részben vagy teljes egészében elpusztulnak. Ennek van tudományos alapja is, mivel például a C-vitamin és a legtöbb B-vitamin tartalma is csökken az ételeknek.

Gyakran hangoztatott érv az is, hogy a nyers formában lévő ételek jót tesznek az emberi szervezetnek, mivel ez az alapanyagok természetes formája és régen is így táplálkoztak az emberek. Ezt azonban sok szempontból tudományosan is megtámadták, mivel gyorsan is végbe mehetnek jelentős evolúciós változások.