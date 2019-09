Beperelték a 7 éves youtubert és ez jó nekünk

Több milliónyi totyogó figyeli, hogyan játszik Ryan a kamera előtt. Jogvédők szerint a csatornáján megtévesztő módon jelennek meg a hirdetések.

Alapvetően nem tűnhet túl elegáns lépésnek, ha egy kormányhivatal vizsgálatot indít egy hétéves gyerek ellen, a Ryan Kaji csatornája ellen indított beadvány viszont nemhogy jogosnak tűnhet első blikkre, hanem akár az egész véleményvezér-iparág megtisztulásához is vezethet.

Pedig Ryan semmi rosszat nem csinál, csupán játszik. Meglehetősen sokat. Viszont mindezt a szülei videóra veszik, és napi rendszerességgel publikálják azt a Youtube videomegosztóra, így többmillió tíz éven aluli gyereket elérve. Egészen hihetetlen, hogy milyen nagy igény van ezekre a felvételekre. Ryan jelenleg a világ egyik legnépszerűbb youtuberének számít: iparági elemzések szerint a világon a második legnagyobb elérése van, ha kifejezetten a legfiatalabb korosztályt vizsgáljuk, és a Forbes számításai szerint

csak 2018-ban 22 millió dollárt (körülbelül 6,5 milliárd forintot) keresett azzal, hogy játszott.

A statisztikák szerint legtöbb nézője öt év alatti. Csupa olyan gyerekről van szó, akik élvezettel nézik, ahogyan más feltör egy meglepetés tojást, vagy éppen kipróbál egy vízi csúszdát, játékvonatot, hasonló motivációval, miként a nagyobbak azt nézik, hogy mások a Twitchen a legújabb videojátékokkal játszanak. Ryannek, illetve családjának ráadásul nem csak a megtekintésekből, hanem egyéb szponzori partnerségekből is rengeteg bevételük van, partnereik között megtalálható a Wallmart, vagy éppen a Colgate is. A hét éves youtuber ráadásul már számos termékhez adta az arcát, csupa olyanhoz, amelyeket kifejezetten a három-öt éves gyerekeknek céloznak. A Truth in Advertising jogvédő szervezett az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságához (Federal Trade Commission – FTC) eljuttatott 18 oldalas beadványa szerint a sok termékkapcsolás és promóció a csatornán sok esetben nincs megfelelően feltüntetve, így a médiaműveltséggel még alig rendelkező gyerekek nem tudják megfelelően elkülöníteni a reklámokat, a nem szponzorált tartalomról. Márpedig utóbbiból meglehetősen sok van a csatornán, 2019 első félévében feltöltött 211 videó közül 184 tartalmazott valamilyen termékelhelyezést.

Vagyis a totyogók a legtöbb esetben burkolt reklámokat néztek szabadidejükben, úgy hogy azokat nem tüntették fel egyértelműen számukra – legalábbis ez olvasható az FTC-hez eljutatott beadványban. Shion Kaji, Ryan édesapja, a csatorna producere és szereplője a BuzzFeedhez eljuttatott közleményében tagadta a vádakat, elmondása alapján „a család pontosan betartotta minden platform szabályzatát, ugyanakkor megfelelt a törvényi előírásoknak is, beleértve a hirdetésekre vonatkozó jogszabályokat".

Az FTC egyelőre nem reagált a beadványra, így az is elképzelhető, hogy az Egyesült Államokban tapasztalható hatalmas médiavisszhang ellenére nem viszik majd perre az ügyet. Az viszont egyértelműnek tűnik elemzők szerint, hogy a youtuber-világra reagálva pontosabb szabályozás lenne szükséges, hogy a leginkább veszélyeztetett tíz éven aluli gyerekek meg tudják különböztetni a reklámokat a natív tartalomtól. A hagyományos médiában a hirdetések megjelenítése pontosan szabályozva van, ugyanez nem igaz az internetre, pedig a legkisebbek szinte a youtube mellett nőnek fel, és számukra a youtuberek szava szent.

Ha Ryan azt mondja, hogy egy játék jó, elhiszik neki, még ha azért a Wallmart fizetett.

Így vagy úgy, örvendetes, hogy ismét párbeszéd indult a videomegosztó oldalakon megtalálható hirdetések szabályozásáról, és remélhetőleg hamarosan a youtuberek és az internetezők, a kisgyermekes családok számára is megnyugtató döntés születik majd.

