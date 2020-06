Gamer monitor elképesztő görbülettel

A monitorok piacán is egyre élesedik a verseny. A meghatározó gyártók folyamatosan próbálják feszegetni a határokat, és olyan modellekkel előrukkolni, amelyek evolúciós lépést jelentenek a termékcsaládban. Különösen igaz ez az úgynevezett gamer, azaz alapvetően játékosoknak szánt szegmensre, amely az utóbbi időszakban szó szerint pezseg, hiszen egymás után jelennek meg a különlegesebbnél különlegesebb termékek. A Samsung például a CES-en mutatta be Odyssey családjának legújabb, elképesztő külsővel bíró tagjait. Ráadásul a cégtől kapott információk értelmében a belső tulajdonságaik is nagyon kecsegtetőek, hiszen például QLED panelre épülnek. A modellek már megérkeztek Magyarországra is, köztük a 27 inches képátlóval bíró Odyssey G7 is, amelyre rátehettük a kezünket.

Sci-fi filmbe illő külső

Ami elsőként feltűnik, az a szokatlanul markáns ív, hiszen e modellnél a görbület mértéke 1000R, ami olyan, mintha egy 1000 milliméteres sugarú, körből vágták volna ki.

Ez pedig lényegesen alacsonyabb szám, mint amit általában a hajlított kijelzőktől megszokhattunk. Ráadásul a vállalat ezt még ki is hangsúlyozza a készülékház hátulján, középen kör alakban elhelyezett LED-ekkel, illetve az ezeket övező csúcsos műanyag elemmel. Ennek, illetve a nagyon vékony káváknak köszönhetően az Odyssey G7 elég futurisztikusan néz ki, süt róla, hogy egy modern, nagy tudású eszköz.

A LED-ek színe természetesen változtatható, megparancsolható az is, hogy pulzáljon a fény, illetve akár ki is kapcsolható ez az extra világítás. A képernyő magassága módosítható az állványon, emellett forgatható, valamint dönthető, tehát arra odafigyeltek, hogy a felhasználó a lehető legkényelmesebb pozícióba állíthassa. A csatlakozókínálat megfelelő, hiszen van HDMI 2.0, ThunderBolt 1.4, USB és fejhallgató port is rajta, bár azért egy USB-C csatoló még elfért volna rajta, ez 2020-ban már igazán nem nagy elvárás.

Képminőség

A termékbe a Samsung saját fejlesztésű és gyártású, 27 inches képátlójú 10 bites QLED VA panelje került. Tehát a megjelenítőt kiegészítették egy rettenetesen kicsi, speciális anyagból készült speciális kristályokat, úgynevezett kvantumpontokat tartalmazó vékony filmréteggel, amelynek köszönhetően igen széles spektrumú fehér háttérvilágítás jön létre. Ennek következtében pedig a megjelenített színek igen tiszták lesznek, és a kristályok a fényerő megnövelésében is kulcsszerepet játszanak. Ez utóbbi pedig azért fontos, mert a modell

támogatja a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését, és mivel fényerő kellően nagy, eléri a 600 nitet, ezért a HDR effekt kifejezetten látványos.

A méréseink szerint a színtérlefedettség, azaz színgazdagság, illetve a színpontosság is kiemelkedő, ebben a QLED VA technológia nagyon erős. Azonban ezt a betekintési szögről már nem tudjuk elmondani, és erre az erőteljes ívelés még rá is tesz egy lapáttal. Ez akkor nem gond, ha valaki középről, szemből nézi a képernyőt, ám ha oldalról tekint rá, azt fogja tapasztalni, hogy enyhén torzulnak, fakulnak a tónusok. Az is igaz, hogy ez nem egy kifejezetten irodai használatra szánt masina, játéknál pedig úgyis mindegy, hiszen a gamerek a legritkább esetben ülnek egy monitor elé többen.

A mozgásmegjelenítés viszont az NVIDIA G-Sync kompatibilis modell nagy erőssége.

Egyrészt semmilyen hibát, akadozást, utánhúzást, szaggatást, duplikációt vagy elmosódottságot nem tapasztaltunk. Ráadásul a maximális képfrissítési ráta 240 Hz, ami négyszerese annak, amit az átlagos monitorok produkálnak, és a legtöbb gamer termék 144 Hz-es értékét is jelentősen felülmúlja. Mindez pedig azt jelenti, hogy a masina másodpercenként 240 képkocka megjelenítését szavatolja, aminek hála a megszokottnál folyamatosabb lesz a kép. Emellett az egyes képi információk gyorsabban, hamarabb juthatnak el a felhasználóhoz, ami játéknál kiemelkedően fontos lehet.

Az is lényeges, hogy az inpug lag, azaz a bemeneti késleltetés mindössze 11,2 ms, ami szintén óriási jelentőséggel bír a játékok során.

A Samsung monitorok hagyományosan jól teljesítenek a homogenitás terén, azaz a háttérfény eloszlása egyenletes. Ez most sincs másként, hiszen mindössze néhány százalékos eltérés mérhető az egyes képernyő tartományok között, és ennek hála felhősödéstől, foltosodástól nem kell tartani.

Kezelés, extrák

A képernyő alá épített mini botkormánnyal vezérelhető grafikus kezelőfelület magyar nyelven is kommunikál, ami monitoroknál nagyon ritkának számít. A rendszer felépítése logikus, a struktúra kellően sekély, így a használatába hamar bele lehet jönni. Ma már egyre több az olyan monitor a felső kategóriában, amely rendelkezik integrált hangrendszerrel, azonban az Odyssey G7 nem tartozik ezek közé.

Viszont a beépített célkereszt nem hiányzik belőle, ami akkor jöhet nagyon jól, ha egy adott játékból hiányzik. Emellett a gyártó korábbi monitorainál megismert szemkímélő módot sem spórolták ki. Ennek aktiválásával radikálisan csökken az agyat zavaró, alvást nehezítő színkomponens aránya.

Kinek jöhet jól?

A Samsung Odyssey G7 egy ízig-vérig játékos monitor, hiszen jó pár olyan extra funkcióval (G-Sync, 240 Hz, célkereszt) rendelkezik, amelyet azok tudnak igazán kihasználni, akik ilyen célra keresnek megjelenítőt. A markáns hajlítás, és a nem túl jó betekintési szög miatt irodai használatra nem erőltetnénk, bár tény, hogy minden asztalon jól mutat egy ilyen hihetetlen külsejű monitor.

