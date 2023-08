Minden idők egyik legnagyobb szabású magyarországi sporteseménye az atlétikai világbajnokság. Természetesen az a legideálisabb, ha valaki a helyszínen követi az történéseket, és drukkol a versenyzőknek. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor magától értetődősen arra is van mód, hogy a televízión keresztül kövesse a sportolók küzdelmeit.

Azonban nem mindegy, hogy milyen modellen teszi mindezt. Mostani cikkünkben összegyűjtöttünk néhány olyan konkrét terméket, amelyek a tapasztalataink szerint kiválóan teljesítenek a sportközvetítések visszaadása során.

Ezúttal is törekedtünk arra, hogy eltérő tudású, méretű és árkategóriájú termékeket pakoljunk a csokorba, de mivel az élmény azért nagyon fontos, most nem mentünk 50"-os képátló alá.



Az óriás - Samsung QN900C 75"

A Samsung QN900C 75 hüvelykes változata a megszokottnál jóval méretesebb, és így egy kifejezetten nagy szobában is megállhatja a helyét. A terméknek azonban nem csak a képátlója, hanem a felbontása is nagyobb az átlagosnál, hiszen 8K-s készülékről van szó, amely a jelenleg legelterjedtebbnek számító 4K-nál négyszer nagyobb részletességet produkál. Ebből fakadóan pedig értelemszerűen a látvány is valósághűbb lesz.

És nem csupán akkor, ha "gyárilag" 8K-s tartalmat küldenek rá, hiszen a tv fejlett, mesterséges intelligenciával megtámogatott képfeldolgozó processzora képes az alacsonyabb felbontású anyagok felskálázására. Azaz az okos algoritmusok extra pixeleket tudnak előállítani gyakorlatilag a semmiből, a rendelkezésre álló képi információk alapján.

Ennek köszönhetően pedig akkor is kihasználhatóak a 8K-ban rejlő lehetőségek, ha a forrásanyag felbontása alacsonyabb.

Ez a tv nem csak emiatt lóg ki a mezőnyből felfelé: az alkalmazott Neo QLED képalkotási eljárás ugyanis gyönyörű, valósághű színeket, mélyfeketét és óriási kontrasztot produkál. A kimagasló, több, mint 3500 nites maximális fényerőnek köszönhetően pedig a nagy dinamikatartományú, HDR anyagok is igen látványosan jelennek meg. A mozgásmegjelenítés átlagon felüli, köszönhetően a 144 Hz-es maximális képfrissítési frekvenciának, és azoknak a fejlett technológiáknak, amelyek képesek kiküszöbölni az akadozást, elmosódottságot vagy képtörést. Ki kell emelni a termék szokatlanul nagy teljesítményű, mélyhangszórókkal megtámogatott audió rendszerét, amely az átlagosnál lényegesen erőteljesebb, tisztább, gazdagabb megszólalást produkál.

Tapasztalataink szerint a Samsung QN900C a filmek, játékok, magazinműsorok, és sportközvetítések során is kiválóan teljesít, így az Atlétikai Világbajnoksághoz is ideális "társ" lehet.

A lenyűgöző - Philips OLED818 65"

E Philips televízióba egy 4K felbontású, 65 hüvelykes, azaz 165 centiméteres képátlójú, azaz még mindig meglehetősen méretes OLED kijelző került. E képalkotási eljárás képes a hibátlan mélyfekete, és a tökéletesen kontrasztos kép létrehozására. Már láttuk élőben, működés közben, és meg kellett állapítanunk, hogy a színei ragyogóak, erőteljesek, és még akkor sem fakulnak, ha valaki arra kényszerül, hogy teljesen oldalról tekintsen a képernyőre.



A sportközvetítéseknél igen fontos a mozgások tökéletes visszaadása, és ebben ez a berendezés átlagons felüli teljesítményt nyújt. Tehát szaggatástól, akadástól nem kell tartani, a kép mindig folyamatos. A 120 Hz-es maximális képfrissítési frekvenciának hála pedig a megszokottnál több képkocka megjelenítésére képes másodpercenként. Ez egyébként egy 4K-s készülék, azaz a részletességre nem lehet panasz itt sem. Azt is fontos megjegyezni, hogy e terméket is ellátták olyan speciális eljárásokkal, amelyek képesek az alacsonyabb felbontású anyagok feljavítására.

A Philips OLED818 televízió rendelkezik még egy óriási extrával, ez pedig az Ambilight névre hallgató technológia.

Ez ugyanis képes állandóan változó, szuperlátványos fénygömböt varázsolni a képernyő köré, amely elképesztő látványt nyújt. E szolgáltatás óriási hozzáadott értéket jelent a sportközvetítések során is! Azt is ki kell emelni, hogy a Philips OLED818 is kifejezetten erőteljes, extra basszushangszórókkal kiegészített audió rendszert kapott. Ezek pedig kiváló alapokat teremtenek az élettel teli hangzás megteremtéséhez.

A kedvező árú - LG 55QNED75

Az LG 55QNED75 a kiváló ár/érték arányával hívta fel magára a figyelmünket, hiszen lényegesen olcsóbb, mint a két fent említett rokona. A kép minőség terén annyira nem erős, mint azok, de azért a látványvilágot ez esetben sem neveznénk rossznak, sőt. A termék a vállalat saját fejlesztésű, 139 centiméteres, azaz 55 hüvelykes QNED típusú képernyőjét kapta meg.

Ennek sajátossága, hogy megtalálhatóak benne az úgynevezett nanokristályok és a kvantumpontok is, és ennek köszönhetően a fényerő meglepően nagy, a színek pedig vitálisak, meglepően markánsak. A kiemelkedő fényességnek köszönhetően pedig a nagy dinamikatartományú anyagok is látványosan jelennek meg.

A panel 3840x2160 pixel megjelenítését szavatolja, tehát ez is egy 4K-s televízió, és ennek köszönhetően a finom átmenetek, élethű részletek visszaadása itt is megoldott. Ez csak egy 60 Hz-es készülék, viszont a mérnökök kihozták a legtöbbet a "nyersanyagból", hiszen a mozgások itt is rendben vannak, szembeötlő, zavaró hibák nem jelentkeznek. De tény, hogy itt a képjavító algoritmusok nem tudnak olyan kiváló munkát végezni, mint a korábban bemutatott televíziók esetében, és a megszólalása sem olyan erőteljes, viszont mindez az LG 55QNED75 árcéduláján is meglátszik.

A belépő - Sencor SLE 50US801TCSB

A hosszú nevű Sencor SLE 50US801TCSB az 50" feletti készülékek közt a legolcsóbbak közé tartozik. 105 ezer forintos árcédulájával a komolyabb 42"-os tévéknél is olcsóbb, de persze ezért követel némi kompromisszumot. Rendszere WebOS, felbontása 4k (3840×2160) és tartalmaz Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot is, tehát tt nem lesz gond, viszont a képminősége már nem olyan gyönyörű, mint drágább versenytársaié. Ettől függetlenül ez a készülék is jól működik, lehet rajta követni a eseményeket, de azért azon ne lepődjünk majd meg, ha mondjuk a diszkoszvetés alatt a repülő korong rajza nem lesz teljesen életszerű. A hangja sem bontja majd le a falakat, de ha teszünk alá egy soundbart, vagy egy külső hifit, akkor már ezzel sem lesz gond.

Az Extra: Samsung The Terrace

A végére hagytunk egy különleges televíziót. Ez a Samsung The Terrace, amelynek extrája, hogy kültéri használatra tervezték, így akár a kertben vagy teraszon is lehet használni. Úgy alakították ki, hogy túlélje, ha megázik, illetve a nap sem árthat neki.

Ez egy kvantumpontos QLED technológiára épülő, 4K felbontású tv, amelynek a fényereje az átlagosnál sokkal nagyobb, így a verőfényben is szép marad a képe.

