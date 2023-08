A számítógépes játékosok jó eséllyel tisztában vannak vele, hogy a Steam már régóta küzd csalásnak minősíthető „játékokkal". Az idézőjel indokolt, a jellemzően pár euróért kínált termékek ingyenes fejlesztői eszközökkel készült, jobb esetben jogszerűen beszerzett 3D modellek segítségével rövid idő alatt összerakott pályák, a készítőik mások megtévesztésével próbálnak némi bevételhez jutni.

Egy hónappal ezelőtt óriási meglepetést keltett, hogy a Nintendo Switch webshopjában is feltűnt egy efféle termék. A The Last Hope – Dead Zone Survival névre keresztelt alkotás alapvetően a The Last of Us szellemi tulajdonnal próbált visszaélni, az érdekes cím mellett Ellie karaktermodelljét használta.

A zavaros tűnő logikájú története szerint a főhős Brian Lee-t a jövőbe küldték egy zombiapokalipszis megakadályozása érdekében, ahol ráakad az Ellie-re kísértetiesen hasonlító Eve-re, akit persze meg kell mentenie.

A negyed óra alatt végigjátszható „játék" felkeltette a Sony érdeklődését, a hét elején töröltette azt a Nintendo eShopból, a trailereit pedig letiltatta a YouTube szerzői jogi rendszerén keresztül. Egyelőre nem tisztázott, hogy kíván-e pert indítani moldovai Virtual Global Games fejlesztőcég ellen, a weblapja alapján a vállalkozás exkluzívan a The Last Hope-hoz hasonló színvonalú alkotásokban utazik.

