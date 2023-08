Egy tanulmány szerint nem váltották be az ígéreteket a kriptopénzek, sőt, pénzügyi kockázatot jelentenek a fejlődő gazdaságokban.

A Bank for International Settlements tanulmánya szerint hiába nevezték sokan a pénzügyi világ jövőjének a kriptopénzeket, azok nem elég, hogy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ígéreteket, de még pénzügyi kockázatot is teremtettek a fejlődő gazdaságok számára.

Bár mindenki egyszerű és gyors megoldásnak hitte a pénzügyi nehézségekre, valójában csak felerősítette a kevésbé fejlett gazdaságoknál mutatkozó kockázatokat. A jelentés szerint ha a hagyományos és a kriptós piac összefonódna, akkor többszörös kockázattal néznénk szembe. A kriptoeszközök sérülékenységei több irányból adódnak.

Azt javasolják, hogy a hatóságok működjenek együtt a piac hatékony felügyeletéhez. Ez egyben az anonimitás teljes megszüntetésével járna – komoly törvények, tiltások és szabályozások szükségességét említik. Csak úgy betiltani viszont nem lehet a BIS szerint semmit, a sok névtelen és offshore szereplő miatt ez nem kivitelezhető, akkor elvesztenék ezen piacok felügyeletét – és a pénzmozgást is nehéz szabályozni a hagyományos és kriptós eszközök között.

A BIS szerint egyébként legalább két tucatnyi jegybank indít saját digitális pénzt az évtized végére.