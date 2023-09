Mert mi a probléma jelenleg a hajtogatható telefonokkal? A zsanér gondjait mostanra a legtöbb gyártó kiküszöbölte, kinyitva immár a képernyő is teljesen sík, összehajtva pedig nem marad rés a két rész között. Tehát mostanra eljutottunk odáig, hogy a legnagyobb gondot a méret is a súly jelenti.

A Samsung konkurens készüléke konkrétan úgy néz ki, mintha két eleve vastag okostelefont összeragasztottak. A végeredmény tényleg nagyon vastag, és meglehetősen nehéz. Na, a Honor nekiugrott a problémának, és úgy látszik, hogy megoldást is talált a Honor Magic V2 képében.

Egészen konkrétan a Magic V2 jelenleg a legvékonyabb hajtogatható telefon, konkrétan még összehajtva is vékonyabb, mint néhány hagyományos okostelefon. Emellé pedig még a súlyát is sikerült kontroll alatt tartani: mindössze 231 grammot nyom, ami kevesebb, mint amennyit egy iPhone 14 Pro nyom a mérlegen.

Szóval ez a része abszolút impresszív a Magic V2-nek, de persze gondolhatnánk, hogy a vékonyságnak és könnyűségnek ára van, és sanszosan a hardveren, elsősorban az akksin spóroltak. De ez sem így van: sikerült beletenni egy 5000 milliamperórás telepet (illetve hát, kettő telepet, amiből összejön ez a teljesítmény), mégpedig a Honor saját fejlesztésű, szilícium-szén akksiját.

Ennek köszönhetően az ígéretek szerint még kinyitt állapotban, tehát hatalmas kijelzővel is tovább bírja, mint egy hagyományis iPhone 14. Ráadásul processzorból is az egyik legmodernebb, a Snapdragon 8 Gen2 került bele, szóval nem igazán tűnik űgy, hogy a mérnökök bárhol is kompromisszumot kötöttek volna. A gyártó szerint a zsanér annyira masszívra sikerült, hogy napi 100 hajtogatással is kibír akár 10 évet, emellé viszont könnyű titánból és fémből van.

A HONOR Magic V2 tripla hátlapi kamerarendszerrel rendelkezik, aminek része egy 50MP-es fő kamera (f/1.9), egy 50MP-es ultraszéles kamera (f/2.0) és egy 20MP-es telefotó kamera (f/2.4). Az előlapi dupla kamerarendszer két 16MP-es lencséből (f/2.2) áll össze.

Mindez nagyon szép és jó. Meg is tapogattuk a telefont, tényleg meglehetősen könnyű, vékony és rendkívül minőséginek tűnik, tehát elsőre legalábbis valóban impresszív, amit a Honor itt lerakott az asztalra. Viszont egyelőre sajnos pontos megjelenési dátumot sem tudunk, de ami még érdekesebb, hogy hivatalos európai vagy magyarországi árat sem közöltek az európai bemutatón. Ez a hallgatás pedig legalábbis gyanús.