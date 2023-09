Az Oppo, a Realme, a OnePlus és még több más nagy márka is óriási bajba került a finn konszern követelései miatt.

A BBK Electronics egyike azon kínai konglomerátumoknak, amelyek gyakorlatilag a semmiből érkezve évek alatt hódították meg a telefonos piacot, kiszorítva onnan a régi, tradicionális szereplők egy részét. A konszern olyan márkái, mint a OnePlus, a Realme, a Vivo és a zászlóshajó Oppo Európában is ismertek, népszerűek voltak, és a holding olyan fontos területeken is meghatározó pozíciókat épített ki, mint India vagy Dél-Amerika.

Azonban most minden jel arra utal, hogy a BBK nem más, mint egy agyaglábakon álló kolosszus, amelyet most egyetlen rúgással küldhet földre egy olyan nagy piaci szereplő, amely úgy döntött, hogy nem hajlandó behódolni. Ez pedig a Nokia.

A Nokia bár egy évtizede elhagyta a mobil szektort, de ez nem jelenti azt, hogy az egész telekommunikációs iparágból visszavonultak volna. Sőt. Minden korábbinál több energiát és pénzt tudtak és tudnak fordítani a háttér, azaz a hálózati és adatátviteli technológiák fejlesztésére és kiépítésére. Olyan megoldásokat tettek le az asztalra, amelyeket aktívan használnak a frontvonalban lévő szereplők, azaz a telefongyártók.

A vita tárgya

Többek között kifejlesztettek egy 4G/5G adatátviteli eljárást is, amelyet az említett, BBK Electronicshoz tartozó márkák készülékeibe is beépítettek. 2018-ban kötött licencszerződést a két cég erről, amely azonban 2021-ben lejárt. A BBK viszont ezt nem kívánta megújítani, azonban a technológiát beépítette későbbi telefonjaiba is.

A Nokia álláspontja szerint ezzel gyakorlatilag meglopták őket, és véleményük szerint az Oppo, és a többi márka semmilyen hajlandóságot nem mutatott arra, hogy megfelelő összeget fizessen.

Csak az időt húzták, és folyamatosan dobták piacra azokat a modelleket, amelyek tartalmazták a finn vállalat szabványait.

A Nokia megfenyegette a BBK Electronicsot azzal, hogy bíróság elé viszi az ügyet, amennyiben nem tudnak megállapodni, azonban a BBK vezetői valószínűleg úgy voltak vele, hogy úgysem mernek velük ujjat húzni. Ám tévedtek.

Óriási ütések a bíróságon

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Nokia az elmúlt időszakban globális támadást indított az igazságügyi szerveknél a BBK Electronics ellen. Németországban gyakorlatilag precedens értékű ítélet született, aminek következtében megtiltották a Nokia technológiáit tartalmazó Oppo, Realme és Vivo termékek forgalmazását az országban, amíg nem fizetnek.

Ezt követően a konszern úgy döntött, hogy kivonul az Európai Unió országaiból, nem várva meg a többi pereskedést.

Ez már magában óriási ütés lett volna, de ez még csak a kezdet volt. Később hasonló döntés született Nagy-Britanniában, Braziliában és Indiában is. Ez pedig sok jóval nem kecsegtet. Ezt követően gyakorlatilag maradt Afrika, a kínai, a délkelet-ázsiai és az orosz piac, ezek pedig nem képesek életben tartani egy ekkora konszernt, ráadásul a Nokia további pereket helyezett kilátásba.

Miért ilyen kegyetlen?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a Nokia miért nem nagyvonalúbb. Nos, a cég ezt nem teheti meg, hiszen más gyártók, így például a Motorola vagy a Xiaomi kifizették a kért összeget. Ha engedményeket tennének a BBK-nak, akkor ezt mindenki elvárná, egyébként teljes joggal. A Nokia ráadásul ezzel a húzással komoly erőt demonstrált, és megmutatta mindenkinek, hogy velük nem lehet packázni.

Persze az is logikus lenne, ha a BBK Electronics kifizetné a kért összeget, kötne egy új licencszerződést, és folytatódna minden, úgy mint rég. Elképesztő összegeket költöttek a márkák felépítésére, a kommunikációs kampányokra, és a helyi kirendeltségek felállítására, most pedig úgy tűnik, hogy mindent veszni hagynak.

Minden jel arra utal, hogy a kínai konszern fizetne, ha tudna. De nem tud.

Az okostelefonos piac jó ideje zsugorodik. A verseny óriási, a költségek elszálltak, ráadásul volt néhány rossz befektetése is a holdingnak, amelyek csak vitték a pénzt. És nagyon úgy fest, hogy a kínai állam sem akar mankót nyújtani, amiben szintén van némi ráció. Pláne úgy, hogy akad még több más vállalat is, például a már említett Xiaomi és Motorola, amelyek tartják a frontot, sőt, igen jó eredményeket érnek el, mindenféle problémák nélkül.

Pont emiatt azt mondanánk, hogy a kilátások, legalábbis jelenleg nem túl bíztatóak az Oppo és társai számára. Sajnos benne van a pakliban, hogy hamarosan már csak úgy tekinthetünk rájuk, mint a múlt emlékeire.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!