Újabb bíróságra beadott dokumentumok váltak nyilvánossá az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) vs. Microsoft per jóvoltából, ezúttal a redmondi cég által 2021 márciusában felvásárolt Zenimax Media jövőbeli terveiről hullott le a lepel.

Fontos tudni, hogy a szenzációt keltett megjelenési ütemterv még 2020 júliusából származik, a Microsoft általi felvásárlási szándék miatt készült a vevő tájékoztatására. Tényszerűen tudható, hogy időközben sokat változtak a tervek, elég ránézni a Starfield akkoriban remélt megjelenési idejére.

A talán legnagyobb meglepetés, hogy a három évvel ezelőtti tervek szerint a Zenimax több legendás játéksorozat következő részét vagy remasterelt változatát is meg kívánta jelentetni. A vállalat a 2024-es pénzügyi év végéig tervezte kiadni a The Elder Scrolls IV: Oblivion és a Fallout 3 remasterelt változatait, ezek mellett pedig többek közt a titoknak már régóta nem minősülő Indiana Jones-játék, a DOOM Year Zero, a Dishonored 3, továbbá a Ghostwire: Tokyo folytatása is szerepel a listán.

Végül egy sokkal újabb bírósági dokumentum meghozta a borítékolható rossz hírt a The Elder Scrolls VI-ra várók egy része számára, a legkorábban valamikor 2026-ban befutó szerepjáték csak PC és Xbox Series platformokra készül majd el, a Sony konzolját a Starfieldhez hasonlóan kihagyja majd.

