A kiterjesztett valóságot megjelenítő, az elődjénél kényelmesebb, vékonyabb kialakítású Quest 3 jelentős előrelépés a Quest 2 headsethez képest. Erősebb processzorral, szélesebb látómezővel rendelkezik, nagyobb felbontású a kijelzője, használata során nem keletkezik pára, mint az elődjénél. A felhasználók októbertől juthatnak hozzá 499 dollárért, Európában 550 eurótól indul az ára.

Az okosszemüveg senkinek sem kellett? Itt van még egy

Jelentős üzleti bukásnak bizonyult a Meta és a Ray-Ban 2020 végén bejelentett partnersége, a kamerákkal felszerelt Ray-Ban Stories okosszemüvegből a hírek szerint csak olyan 300 ezer darab fogyott, ráadásul a vevők oroszlánrészénél már régóta a fiókban porosodik a termék.

Ez nem szegte a felek kedvét, a Facebook Connect eseményen a chatbotok mellett a második generációs okosszemüveg is bemutatkozott. A Ray-Ban Meta klasszikus Wayfarer és modernebb Headliner alapstílusokban lesz elérhető, ám az elődjétől eltérően csak az egyik lencséje mellé került kamera, a másik lencse mellé visszajelző LED-et építettek a mérnökök. Ez hivatott felhívni a figyelmet arra, hogy videót rögzít vagy élőben közvetít a szemüveg viselője, a fény eltakarása esetén a vezérlőszoftver blokkolja a kamera működését.

Akár híres emberekkel is beszélgethetünk

A közeljövőben a Meta is chatbotokkal kívánja teletömni a Messengert, a WhatsAppot, továbbá az Instagramot. Ezek a házon belül fejlesztett technológiáira épülnek, szövegek és képek generálására is képesek, a Microsoft Binggel való partnerségnek köszönhetően pedig valós időben tudnak kutatni az interneten.

A fiatalok érdeklődésének felkeltése érdekében a Meta nem csak egy általános célú és száraz nyelvezetű chatbotot vezet most be, a felhasználók specifikus témákban betanított, hírességek stílusát mímelő chatbotokat is elérhetővé tesz. Olyan neveket „szerződtetett" le a fiktív karaktereinek alakítására a Meta, mint például Tom Brady amerikaifutball-sztár, Mr. Beast youtuber, Paris Hilton, Kendall Jenner, vagy épp Snoop Dogg, a jövőben pedig többek közt Bear Grylls is csatlakozik a csapathoz.

További információkat és egy érdekes videót is találhatnak olvasóink a Meta VR szemüvegéről a Világgazdaság cikkében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!