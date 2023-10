Évente tízmilliárdnál is több eszközre ad ki biztonsági frissítést a vállalat.

Az androidos mobilgyártóvá válásának idején rögösen indult a Samsung útja a szoftverfrissítések biztosítása terén, azonban az elmúlt években a sportág egyik bajnokává vált. A vállalat legutóbb 2021-ben változtatott a releváns politikáján, azóta a prémium telefonjai és a legfontosabb Galaxy A-szériás eszközök négy Android-főverziót kapnak, biztonsági frissítések pedig öt évig járnak hozzájuk.

A belátható jövőben tovább javulhat a helyzet, a többek közt a mobilok biztonsági frissítgetésével is foglalkozó részlegének vezetője szerint a jövőben akár 5 év felé is emelkedhet a készülékek szoftveres támogatási ideje. Shin-Chul Baik szerint a cégen belül aktívan foglalkoznak az ötlettel, plusz a jövőben hatósági előírások miatt is lehetnek változások.

Az utóbbi alatt arra célzott, hogy az EU szeretné, ha 2025-től minden telefonhoz legalább 5 évig járnának szoftverfrissítések.

Baik eddig a széles nyilvánosság által nem ismert részleteket is megosztott a Samsung szoftverfrissítéses erőfeszítései kapcsán. Állítása szerint jelenleg 150-nél is több eszközhöz ad ki valamilyen rendszerességgel biztonsági frissítéseket a gyártó, havonta olyan 1 milliárd, évente pedig bő 10 milliárd aktív használatban lévő terméke kap biztonsági javításokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!