USB adatkapcsolaton át is elérhető lesz a veszteségmentes hangátvitel.

Meglehetősen rájárt a rúd az elmúlt időszakban az okostelefonjukon keresztül veszteségmentes kódolású zenét hallgatni kívánó audiofilekre, az audio Jack hangcsatlakozó kikopásával egyre inkább rákényszerültek a vezeték nélküli fülhallgatók és fejhallgatók használatára.

Sajnos a Bluetooth adatkapcsolat használatakor jellemzően veszteséges tömörítésű a hangátvitel a telefon és füles között, ráadásul néha nehezen bogozható ki, hogy a különféle mobilok és fülhallgatók egyáltalán milyen kodekeken keresztül tudnak kommunikálni egymással.

Most kiderült, hogy a napokban elkészült Android 14-től javult a helyzet, az operációs rendszer alapvetően támogatni kezdte USB kapcsolaton keresztül a veszteségmentes hangátvitelt. Sajnos a funkció tényleges használatához további szoftveres támogatás is szükséges, ezt implementálniuk kell a mobilgyártóknak, még a Google Pixel 8 mobilok is csak egy jövőbeli szoftverfrissítést követően tudják majd hasznosítani az Android 14 alaprendszerben lapuló fejlesztést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!