A bűnügyeket feldolgozó true crime-videók letarolták a YouTube-ot

Ráadásul sokszor magukat a nézőket is bevonják, hiszen lehetővé teszik számukra, hogy különféle interaktív felületeken, így például a videók mellett futó chatfalon, vagy nyílt fórumokon maguk is kifejtsék teóriáikat. A tartalomgyártók sokszor csak a kezdő lökést adják meg igényesen létrehozott true crime YouTube-videóikkal a tömegeknek, akik szeretnek gondolkodni, vágynak arra, hogy a dolgok mögé lássanak és megfejtsenek egy-egy rejtvényt. Tehát az ilyen típusú anyagokat azok kedvelik, akik értékelik az agytornát, a szellemi tevékenységet az oly gyakori, hitvány és obszcén szórakoztatás helyett.

Ez egyben persze azt is jelenti, hogy ezek a valódi bűncselekményekkel foglalkozó anyagok általában nem rövidek. Bizony rájuk kell szánni az időt, az energiát és a figyelmet. Sokan azt hitték, hogy erre a mai világban már nincs igény, azonban a számok, a nézettségi adatok kőkeményen rájuk cáfolnak. A statisztikák szerint az emberek ugyanis imádják az ilyen jellegű tartalmakat. Jelenleg a legnépszerűbb, azaz legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube csatornák között több olyan is akad, amely erre a true crime területre pozicionálta magát.

Magyar true crime-csatornák is vannak

A stílus őshazája az Egyesült Államok, ott indultak ugyanis az első true crime YouTube-csatornák. Ha valaki jól beszél angolul, mindenképpen ajánljuk neki Random és GV Cooper csatornáját, akik tényleg minőségi anyagokat tesznek le az asztalra.

De ha valaki, érthető okokból inkább a magyar nyelvű videókat preferálná, annak sem kell elkeserednie. Egy fiatal hölgy, Iza, régóta készít kifejezetten színvonalas true crime típusú videókat, továbbá meg lehet említeni még a BŰNtények és a Valódi Bűnesetek csatornát is.