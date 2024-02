Erős jelszó nélkül ellophatják a pénzünket és a személyes adatainkat is

Ez egyrészt nagyon kényelmes, hiszen nem kell személyesen elfáradni sehova, amivel elképesztő mennyiségű idő, pénz és energia takarítható meg. Viszont veszélyeket is rejt magában, amiről sokan egyszerűen nem hajlandóak tudomást venni.

Segít az erős jelszó

Az ilyen internetes szolgáltatások használata során értelemszerűen az interneten keresztül "folynak" át a személyes adatok, a szoftverek és weboldalak rálátnak a személyes adatainkra, valamint a pénztárcánkra is. Az internetes csalók és kiberbűnözők pedig ezt kis is használhatják, és ki is akarják használni. Sokan olyan felhasználó van, aki egyszerűen erről nem hajlandó tudomást venni, pedig minimális erőfeszítéssel és energiabefektetéssel sokat tehetne saját maga megvédéséért.

Amikor valaki egy ilyen online szolgáltatást igénybe vesz, akkor minden esetben létre kell hoznia egy felhasználói nevet (ami sokszor egy email cím), és ehhez egy jelszót rendelnie. Az emberek jellemzően utálják ezt, hiszen gyakran elfelejtik, nem jut eszükbe, és ennek hiányában nem is tudnak értelemszerűen belépni a saját fiókjukba. Emiatt aztán sokan azt a megoldást választják, hogy mindenütt ugyanazt a jelszót használják, ami óriás veszélyt jelent. Hiszen ha egyszer feltörnek egy internetes oldalt, és a hackerek megszerzik a felhasználónév-jelszó párosokat, akkor azokat végigpróbálgatják mindenhol.

Persze az esetek túlnyomó többségében nem járnak sikerrel, de ha néhányszor igen, már megérte a dolog. Ráadásul erre már külön kalóz szoftverek vannak, amelyek automatikusan végzik ezt a folyamatot, a bûnözőnek nincs más dolga, mint ha "kapás" van, akkor átvennie az irányítást. Nem ritka az sem, amikor egyszerű, könnyen kitalálható, gyakori jelszó mellett dönt valaki, például a 01234567 vagy a 0000 számsort használja. Ez pedig óriási baklövés, hiszen ezzel jó lehetőséget kínálnak a hackereknek is, akik általában ugyanúgy tesznek egy próbát ezekkel is. Természetesen ezeket sem saját kézzel pötyögik be, hanem számítógépes rendszerek segítségét használják a piszkos munka elvégzéséhez.