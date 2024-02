Óriási elbocsátást jelentett be a PlayStation

A leépítések keretében a Sony teljesen bezárja a VR-játékokat fejlesztő London Studio fejlesztőcégét, továbbá a szintén brit Firesprite-nál is leépítések lesznek. Az elbocsátások még a legfontosabb PlayStation-exkluzívokat készítő saját stúdiókat is érintik, így az Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man), a Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), és Guerrilla Games (Horizon: Zero Dawn és Horizon Forbidden West) is kénytelen lesz leépítéseket végrehajtani.

A konkrétan játékfejlesztéssel foglalkozókon túl rengeteg támogatói munkát végző is elveszíti az állását.

Kapcsolódó érdekességek, hogy egyrészt leszállóágba kerültek a PlayStation 5 eladásai, másrészt a Sony jó egy évig nem lesz képes saját fejlesztésű húzócímet kiadni a konzolra, harmadrészt pedig még idén PC-vel is használhatóvá válik a PSVR2 headset. A legutóbb különös színezetet ad a VR-os játékokkal foglalkozó London Studio és a szintén ebben az iparban utazó Firesprite bezárásának.