A Dell bemutatta az eddigi legkönnyebb laptopját

A kijelzők tekintetében is választhatunk, de ha a lehető legkönnyebb laptopot szeretnénk hazavinni, akkor az ultrakönnyű 13,3 hüvelykes FHD+ képernyő (1920x1200) lesz a megfelelő választás, amely érintőképernyős és érintés nélküli változatban is elérhető. Ha pedig nem számít a súly, akkor a 2 az 1-ben Touch QHD+ (2560x1600) kijelzőt is választhatjuk.

A billentyűzet Copilot billentyűvel rendelkezik

A Latitude 7350 Windows 11 Pro vagy Home operációs rendszerrel érkezik (a legtöbb új PC-hez hasonlóan a billentyűzet már Copilot billentyűvel rendelkezik), és FHD vagy opcionális FHD IR kamerát tartalmaz.