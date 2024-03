Bemutatkoztak az Apple legújabb laptopjai

Az Apple tájékoztatása szerint az M1 chipes laptopokhoz képest az új modellek 60%-kal gyorsabbak, míg az M2-es MacBook Airhez képest 20% az előrelépés, általános használat mellett olyan 18 óra üzemidőre számíthatnak a vevők. A magas felbontású IPS kijelzőjük a napfényes környezetben való jobb láthatóság érdekében akár 500 nit fényerőre is képes, Full HD webkamerát kaptak, támogatják a 6 GHz-es kommunikációt is lehetővé tevő Wi-Fi 6E technológiát, két monitor köthető rájuk, MagSafe-es töltésre is lehetőséget kínálnak.

Végül érdekes, hogy a Neural Engine koprocesszoruk jóvoltából akár kisebb mesterséges intelligenciás modellek futtatására is alkalmasak.

A 13 hüvelykes konfigurációtól függően 530-730 ezer forint, míg a 15 hüvelykes 630-830 ezer forint közti ajánlott fogyasztói áron lesz kapható.