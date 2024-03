Ezek a legjobb aktív zajszűrős fülhallgatók

Sajnos ez a minőség nem olcsó mulatság, mert a Bose QuietComfort Ultra ára bizony több, mint négyszerese a mezőny legolcsóbb résztvevője árának. De aki hajlandó kiadni a közel 220 ezer forintos összeget egy fülesre, az egészen biztosan nem fogja ezt megbánni, mert egy igazán remek füles fogja kísérni útjain.

A pénztárcabarát: Philips TAH8506WT

A Philips TAH8506WT fejhallgató azok számára készült, akik a jóminőségű hangzást és kényelmet egyetlen eszközben szeretnék megtalálni és nem is szeretnének ezért vagyonokat költeni.

A Philips TAH8506WT fejhallgató modern és stílusos külsőt kapott. A típusszám végén a „WT” azt jelzi, hogy ez egy fehér darab (white), de létezik ez a típus még feketében, annak „BK” (black) van a típusszáma végén. A fejhallgató kagylói puha, párnázott anyaggal borítottak, amelyek kényelmes viseletet biztosítanak akár hosszabb ideig is. A fejpánt is állítható, így könnyen illeszkedik minden fejformához.

A Philips TAH8506WT jóminőségű hangzást kínál. A nagy méretű (40mm-es) hangszórók és a digitális zajszűrés lehetővé teszik a tiszta és részletes hangok hallgatását. Ezzel a fejhallgatóval élvezhetjük a zenét, filmeket vagy podcastokat. A hangminősége nyilvánvalóan nem sorolható a high-end kategóriába, de ezt ezen az áron senki nem is várja el tőle. Amit nyújt, az egy könnyen, hosszú ideig hallgatható zenei hangminőség, amivel nincsenek komolyabb problémák és ez jól is van így.

A fejhallgató gombokkal és érintőfelületekkel is rendelkezik a könnyű vezérlés érdekében. Az érintéses kezelőszervek lehetővé teszik a zene és a hívások vezérlését és nagyon egyszerűen használhatóak. A füles 45 ezer forintos árcédulája egy nagyon jó választássá teszi. Hátránya a közepes hangzáson kívül a relatíve kicsi fülkagyló, ami sajnos a kicsit is nagyobb fülű felhasználók számára hosszabb távon már kényelmetlenné válhat.

A legjobb aktív zajszűrős fülhallgató: Samsung Galaxy Buds 2 Pro

A vezeték nélküli fülhallgatók piaca meredeken eltér a fejhallgatókétól és bár a Bose itt is jelen van, ezt a piacot a nagyobb telefongyártók termékei utalják. Természetesen nem mind a minőségükről híresek, de a Samsung a közelmúltban egészen kivételes minőségű darabokat tett le az asztalra. A Samsung Galaxy Buds 2 Pro esetében már több független tesztelő is elismerően nyilatkozott és mi is azt tapasztaltuk, hogy ez a füles egy nagyon jól sikerült darab. Kivitelében ez a „valódi” vezeték nélküli fülesek közé tartozik, tehát még a két fülbe dugható darabot sem közi össze semmilyen vezeték. Emellett az egész mélyen a „fülbe kell csavarni” és ennek következtében már fizikailag is sok zajt képes kiszűrni. Azt, hogy jól ül-e a fülünkben, a Samsung saját applikációján keresztül ellenőrizni is tudjuk. Ezt érdemes is megtennünk, mert a füles így tud a lehető legjobban szólni és a lehető legjobban kiszűrni a zajokat.

A Samsung Galaxy Buds 2 Pro a fülbe dugható vezeték nélküli, aktív zajszűrős fülesek piacán veri meg a mezőnyt.

Ha pedig megfelelően behelyeztük a fülünkbe, választhatunk, hogy szűrje a zajokat vagy sem, de azt is választhatjuk, hogy a hallgatott zene alá „beengedje” a környezeti zajokat, sőt, olyan beállítása is van, hogy ha emberi hangot hall, akkor lehalkítja a zenét és átengedi a külvilág zaját. Ezt úgy is el tudjuk érni, hogy ha olyasmit látunk, aminek a hangja érdekel minket, akkor mondjuk hümmögünk egyet, mert ebben az esetben a füles automatikusan „beszélgető” módba kapcsol és már halljuk is, hogy mi történik körülöttünk. Ráadásul a The Witcher sorozat óta nem olyan ciki magunkban hümmögni (pláne, ha olyan hangon tudjuk ezt megtenni, mint Henry Calvil).

Ez a mód egyébként akkor is bekapcsolható, amikor hívásunk érkezik, mert ha a füles átengedi a környezeti hangokat, akkor átengedi a saját hangunkat is, így pedig nem fogunk kiabálni a beszélgetőpartnerünkkel.

A Samsung Galaxy Buds 2 Pro zenei hangminőségéről még mindenképpen szólnunk kell, mert a Samsung saját fejlesztésű SSC kodekjének köszönhetően egy kompatibilis okostelefont használva tényleg nem mindennapi hangminőséget érhetünk el vele. És mindezt nem sokkal drágábban, mint amennyibe a „gazdaságos” fejhallgató kerül, a Samsung Galaxy Buds 2 Pro árcéduláján ugyanis 55 ezer forintos összeg található. A füles egyetlen hátránya, hogy mivel a fülünkbe kell dugni, ezért nem mindenki számára ez a lehető legkényelmesebb megoldás. Viszont ár/érték-aránya a tökéletest közelíti.

