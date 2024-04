A szélturbinák miatt épül meg a világ legnagyobb repülőgépe

A szélturbinák szállítása nem egyszerű feladat

A 100 méteres vagy annál nagyobb lapátok mozgatása ugyanis a jelenlegi technológiai fejlettségi szinten lehetetlen lenne. A Windrunner nevű repülőt úgy alkották meg, hogy akár négy darab, egyenként 70 méteres szélturbina szállítására is alkalmas legyen, így akár a szárazföldön helyet kapó erőművek kiszolgálására is képes. Ráadásul a masina tervezés során arra is figyelmet fordítottak, hogy akár egy viszonylag rövid, 2000 méteres, akár földes kifutón is le tudjon szállni.

A Windrunner lehet a világ legnagyobb repülőgépe

A Radia mérnökeit és döntéshozóit az inspirálta, hogy a ma és a jövő még nagyobb szélturbinái nem szállíthatók szárazföldi szélerőművekbe földi infrastruktúrán keresztül. És ehhez terveztek tehát egy olyan eszközt, amely megoldhatja ezt a problémát. Hogy jó úton járnak, azt jól bizonyítja, hogy a Radiának már van szerződése turbinák szállítására egy gigawatt méretű szélerőműparkba. A koncepció tehát életképesnek tűnik, és minden jel arra utal, hogy érkezhet ennek köszönhetően a világ legnagyobb repülőgépe, amely egyetlen célt szolgál: a világ legnagyobb szélturbináinak szállítását! Mindez pedig elősegítheti egy környezetbarátabb, zöldebb korszak eljövetelét.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!