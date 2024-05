A középkategóriában is a csúcsra törekszik a Honor az új okostelefonjával

Fotó: Origo

Akkumulátor, csatlakoztathatóság, egyebek

A telefont 4500 mAh kapacitású, nem cserélhető akkumulátor tartja mozgásban, támogatja a 35 W-os gyorstöltést is. A dobozban csak egy USB-C kábelt kapunk, a gyorstöltéshez szükséges adapter külön beruházást igényel. A hétköznapokban elég lefekvés előtt töltőre dugni, egy nagyon igénybevétellel járó nap esetén viszont lehet, hogy hamarabb is konnektort keresünk majd. Vezeték nélküli töltésre nincs lehetőségünk. A Honor 200 Lite természetesen alkalmas 5G-hálózatokhoz, és két nano SIM-kártyát is kezel (dual stand-by módban, vagyis egy antenna van a telefonban). A teszt során a hálózatra csatlakozás, a telefonálás minősége, a Wi-Fi, az NFC és a Bluetooth is rendben volt, a beépített GPS-vevőjével a zökkenőmentes integrációt biztosít a térképes alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a felhasználóknak alternatív módszerekre kell hagyatkozniuk a rádiós tartalmak eléréséhez a Honor 200 Lite-on, mivel a készülék nem rendelkezik FM rádióvevővel. Hiányzik még a 3,5 mm-es jackcsatlakozó is.

Kinek éri meg?

A telefont 129 990 forintos áron kerül forgalomba május 21-én, és a legismertebb kereskedők mellett mindhárom szolgáltatónál is elérhető lesz, vagyis előfizetéshez vásárolva ennél sokkal kedvezőbb áron is hozzá lehet jutni. Ehhez kapunk egy nagy méretű, nagy felbontású, gyönyörű kijelzőt, tisztességes kamerával, középkategóriás, a mindennapokra elég teljesítménnyel. A hiányosságai közül talán csak a 90 Hz-ben maximalizált képfrissítést emelném ki, de összességében tökéletes ár-érték arányt jelenthet a készülék sokaknak, akik jó áron akarnak egy mutatós, kellemes telefont venni, megnyugtatói hazai terméktámogatási háttérrel.