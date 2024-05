Óriási botrány tört ki Hollywoodban, miszerint az egyik mesterséges intelligenciához egy cég ellophatta a híres színésznő, Scarlett Johansson hangját. Bár tagadja az OpenAI, hogy a ChatGPT hangalapú, széles körű nyilvánosság számára csak a későbbiekben elérhető termékének, a ChatGPT-4o-nak a hangját a színésznő hangjáról mintázták volna, a mesterséges intelligencia startup közölte, hogy a színésznő iránt érzett tiszteletből a jövőben nem használják a Sky névre keresztelt hangot - írja a Világgazdaság.

Scarlett Johansson - Fotó: Getty Images via AFP/2021 Matt Winkelmeyer

Az oldal azt írja, hogy a színésznő ügyvédei azt követelik, hogy a vállalat árulja el, hogy hozta létre a legújabb modell hangját.

Ez azért érdekes, mert Johansson szerint

a cég már kilenc hónapja megkereste, hogy engedélyezze hangja felhasználását a legújabb ChatGPT-hez. A színésznő ezt a kérést elutasította.

A startup ugyan azt állítja, hogy a hangot végül egy másik színésznő segítségével vették fel, ám őt nem nevezhetik meg, a magánéletének védelme céljából.

Ugyanakkor az OpenAI közölte azt is, hogy Sky névre keresztelt hangot nem használják további modellekhez, valamint azt is, hogy a hangasszisztens öt különböző hanggal készült el.

Furcsa azonban, ezt csak azután történt meg, hogy Johansson többek között arról beszélt, sokkolta és felbőszítette, hogy a startup az övéhez olyannyira kísértetiesen hasonlító hangot használt, amit a barátai és a hírcsatornák sem tudtak megkülönböztetni a sajátjától.

Nem ez az első OpenAI botrány

A különböző adatok engedély nélküli felhasználása miatt a The New York Times korábban szerzői jogi pert indított az OpenAI-val szemben és az engedély megtagadása ellenére felhasznált hang egybevág a Szilícium-völgy kultúrájával is, mely gyakran utólag kíván jóváhagyást szerezni termékeihez a fejlődés nevében.

A ChatGPT-4o bemutatása óta kisebbfajta exodus is indult az OpenAI-nál, melynek keretében több kulcsember is távozott, sőt a teljes a mesterséges intelligencia kockázatai mérsékelni hivatott részleg is megszűnt a Wired információi szerint.