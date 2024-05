Megvadultak a napkitöréstől a traktorok

Az elmúlt húsz év legerősebb napkitörése bombázta a hétvégén a Földet, a rendkívüli jelenség miatt még hazánkban is sarki fény láthattak a megfelelő helyen és időben tartózkodók. A Föld mágneses terében anomáliákat okozó viharoknak sajnos nem kívánatos mellékhatásaik is lehetnek, például zavart okozhatnak a távközlésben és a helymeghatározó rendszerek működésében.

Az utóbbi most be is következett, a hétvége során a precíziós földművelést végző farmerek óriási bosszúságára rakoncátlankodni kezdtek a modern traktorokon használt GPS-ek. Többek közt a John Deere termékeit is érintette a megbízhatatlan működés, ráadásul a kukoricavetési szezon kellős közepén jött a malőr.

A precíziós földművelési technológiával akár centiméteres pontossággal és egyenes vonalakban végezhető a vetés, az egész folyamatot számítógépes rendszer felügyeli és naplózza. Ez nem csak segít kihasználni a gazdák számára a rendelkezésükre álló földet, de az adatok alapján az aratás idején nagy mértékben automatizálható és optimalizálható maga a betakarítási folyamat is.

Ezért jelentett gondot a GPS rakoncátlankodása: ha rosszak a rendszerben rögzített koordináták, akkor a vezérlőszoftver rosszul gondolja majd később, hogy hol vannak a sorok.

Mostanra elméletileg helyreállt a rend, ám a jelek szerint a modern világunkban már nem csak az időjárás, de az űridőjárás is kibabrálhat a földművelőkkel.

