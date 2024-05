A Tesla lebutítja az autóit

A Tesla kocsijai mindig is nagy teljesítményű infotainment számítógépekkel érkeztek, a néha maga is játszogató Elon Musk pedig 2021-ben az éppen legújabb hardveres változat bemutatásakor azzal dicsekedett, hogy az gyakorlatilag egy játékkonzol, akár a Cyberpunk 2077 is játszható rajta.

Csak álló járművekben engedi a steames játékokkal való szórakozást a Teslák infotainment számítógépe

Fotó: Tesla

A megfelelő Model X és Model S kocsik tulajdonosai végül 2022 végén egy szoftverfrissítésben megkapták a vezető digitális számítógépes játékbolthoz való hozzáférés lehetőségét, onnantól kezdve telepíthették az autóikra a Steamen megvett játékaikat. A gamer vevők és családok öröme nem lehetett teljes, biztonsági megfontolásból a Tesla csak parkoló járművekben engedélyezte a számítógépes játékok futtatását.

Butítani kezd a Tesla

Most vége a dalnak, a jelenleg függő Tesla Model S vagy Tesla Model X rendelésekkel rendelkezők értesítést kezdtek kapni a cégtől, miszerint a kocsijukba egy frissített infotainment számítógép kerül, amely már nem képes futtatni a Steamen megvett játékokat.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a funkciót jelenleg kínáló kocsik nem veszítik el a steames játékok futtatásának a lehetőségét.

Minden jel arra utal, hogy hardveres butítást kaphatott a Tesla infotainment rendszerének legújabb revíziója, potenciálisan elveszíthette a dedikált grafikus vezérlőjét. Előbb-utóbb fény derül majd az igazságra, ha a Tesla nem számol be a részletekről, akkor az új kocsikból kiszerelt nyomtatott áramköri lapok átvizsgálásával fog tisztázódni a helyzet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!