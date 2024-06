A csapat empatikus és frappáns megoldással közös platformra hozta a kétféle kihívást: applikációt és közvetítő közösségi weboldalt létrehozva kapcsolnák össze a lakhatási nehézségekkel küzdő hallgatókat és a segítségre szoruló, magányos, idősebb korosztályt, akik kölcsönösen segíthetnék egymást, „2 probléma helyett 1 megoldás” címszóval. Weboldaluk ingatlanközvetítő oldalhoz hasonlítana, amelyen keresztül kereslet és kínálat biztonságosan megtalálná egymást: az idősek, apró segítségekért cserébe az átlagos bérleti díjaknál sokkal alacsonyabb áron adnák ki szobájukat a fiatal egyetemistáknak. A LendAHand csapat átfogó felmérést is végzett a SOTE diákjainak körében az előremutató, újszerű lakhatási megoldás kapcsán, a megkérdezettek 87%-a lenne nyitott a lehetőségre. Több zsűritag is kiemelte, hogy komoly létjogosultsága van Magyarországon egy ilyen applikációnak, a fiúk pedig már együttműködő partnerre is találtak a rászoruló emberek szociális bérlakásba jutásán munkálkodó Utcáról Lakásba! Egyesülettel.