Tényleg készülhet az Xbox kézikonzol

A Nintendo Switch és a Steam Deck sikerét követően egymás után állnak elő a gamer hardverekben utazó vállalatok a maguk kézikonzoljaival, az ASUS, a Lenovo, és az MSI után legutóbb a Zotac jelentett be efféle terméket. Ezzel párhuzamosan hónapok óta az a pletyka járja, hogy Sony és Microsoft sem kívánnak kimaradni a jóból, készülnek már a PlayStation és Xbox kézikonzolok.

A hét elején a Microsoft videójátékos üzletágának vezetője gyakorlatilag megerősítette, hogy készül a világ első hivatalos Xbox kézikonzolja, miután az Xbox Games Showcase 2024 eseményén csak három új Xbox Series konzolvariánst jelentett be a vállalat. A kézikonzolokért köztudottan lelkesedő Phil Spencer jogi értelemben nem jelentette be a terméket, a létezését firtató kérdésre azt válaszolta, hogy „szerintem nekünk (az Xboxnak) is kellene egy”.

Ezen túlmenően Spencer kiemelte az IGN-nek adott interjúja során, hogy teljes értékű kézikonzolt szeretne látni az Xboxtól, nem a PlayStation Portalhoz hasonló kontrollerre kell számítani, ha tényleg megvalósul és piacra kerül. „Kedvelem a ROG Ally-omat, a Lenovo Legion Gómat, a Steam Deckemet. Szerintem nagyon fontos, hogy helyileg futtathatóak legyenek a játékok” – mesélte Phil Spencer.

