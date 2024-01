Újabb minőségi termékkel bővül az elmúlt években feltámadt kézikonzol termékkategória, a CES-en bemutatott MSI Claw modell ráadásul a konkurenciával ellentétben nem AMD-féle hardverre épül, hanem modelltől függően Intel Core Ultra 5 vagy Intel Core Ultra 7 központi egység található benne, mindkét esetben Alchemist architektúrás Intel Arc grafikus vezérlővel.

Az MSI szerint elsősorban azért esett a választás az Intel decemberben leleplezett központi egységeire, mert a bennük lévő grafikus vezérlő jobb teljesítményt nyújt rivális megoldásokénál. Az MSI Claw további előnyei közé tartozik még, hogy állítólag ennek van a messze legnagyobb teljesítményű hűtési rendszere (dupla ventilátoros dizájnról van szó rengeteg szellőzőráccsal), továbbá az 53 wattórás akkuja is a legjobb a kategóriájában, folyamatos csúcsterhelés mellett két órányi játékot tesz lehetővé.

Az ASUS ROG Ally és Lenovo Legion Go modellekhez hasonlóan az MSI Claw is Windows 11-gyel érkezik, a használatát a gyártó saját tervezésű kezelőfelülete hivatott megkönnyíteni. A termékbe 7 hüvelykes és 1920×1080 pixeles érintőkijelző került, 120 Hz képfrissítési sebességgel, ismeretlen tartományban pedig a váltakozó képfrissítési sebesség (VRR) is támogatott.

A kézikonzol további érdekességei közül kiemelhető a bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó, a 16 GB memória, az 512 GB vagy 1 TB háttértár, a microSD-s bővíthetőség, továbbá a Hall-effektet használó stickek használata, az utóbbiakkal elméletileg elkerülhető a driftelési jelenség.

A Claw valamikor az év első felében válik elérhetővé, az ára konfigurációtól függően 699-799 dollár tartományban lesz.

