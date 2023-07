Elmaradt a Hollywood Vampires keddi, budapesti koncertje, majd a zenekar a következő fellépést is lemondta Szlovákiában.

A Hollywood Vampires a ma esti besztercebányai koncertet is lemondta, most kiderült az ok: a zenekar egy közleményt tett közzé a közösségi médiában, amiben elmondták, mi történt.

„Amikor ma megérkeztünk a szlovákiai helyszínre, hogy megkezdjük a felkészülést a ma esti előadásra, gyorsan világossá vált, hogy a létesítmény építése nem fejeződött be, és ezért nem biztonságos sem a zenekar, sem a nagyközönség számára.A zenekart nagyon felzaklatja az események ezen közelmúltbeli és szerencsétlen fordulata, és reméljük, hogy visszatérhetünk, amikor a menetrendünk engedi. Ez a lemondás nem kapcsolódik a legutóbbi budapesti lemondáshoz, de biztosíthatjuk Önöket, hogy minden zenekari tag biztonságban és egészségben van. Várjuk, hogy találkozzunk Lengyelországban, Németországban és az Egyesült Államokban a következő napokban" – írta a Hollywood Vampires.