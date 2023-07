Ahogy az Origo is beszámolt róla, Palvin Barbara és Dylan Sprouse amerikai színész múlt szombaton összeházasodott.

Azóta kiderült, hogy mennyibe került az esküvői ruhája, sőt, egy fotón a menyecske ruháját is látni lehetett.

Most erről a ruháról mesélt a Merő Péter divatszakember.

Két hétig is eltarthatnak a tervezési, kivitelezési és szabászati munkák, de ez a ruha 5 nap alatt készült el - mondta.

Ez a ruha 400 ezer forinttól indul, hernyóselyemből készül és teljesen személyre van szabva.