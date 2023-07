Vajna Tímea mindent megtesz azért, hogy anyává váljon, nemrég ötödik alkalommal vágott bele a hormonkezelésbe – ami miatt a teste is megváltozott. "Az egyetlen jó mellékhatása a mesterséges megtermékenyítésnek és a hormonstimulációnak" – írta angolul egy sor fürdőruhás képéhez az Instagramon. Magyarul is odabiggyesztette mellé, hogy "mell...ékhatás", utalva arra, hogy a hormonoktól a mellei is megduzzadtak. Nézze meg a lapozható bejegyzését!