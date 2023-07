A 30 éves énekes-és színésznő sokáig küzdött a drogproblémáival. Amikor már mindenki azt hitte, hogy sikeresen leszokott a kábítószerekről, újra visszaesett és durván túladagolta magát, melybe majdnem belehalt. Most megrendítő vallomást tett egy interjúban arról, hogy hogyan tette tönkre az életét a drog, mivel maradandó károsodásokat szenvedett.

Problémás fiatal volt Demi Lovato, aki nagyon nehezen hagyott fel a káros szokásaival. 2018-ban visszaesett és túladagolta magát a több évig tartó józansága után. Az orvosok először heroinra gyanakodtak, de később kiderült, hogy az énekesnő a dílerétől kapott oxikodont fentanillal keverte, ami már több híresség halálát is okozta. A halálos szertől az énekesnő az eszméletét vesztette, de szerencséjére hamar kiért hozzá a mentő, hiszen minden perc késlekedés tragédiához vezetett volna.

Most évekkel később elárulta, hogy maradandó károsodást szenvedett a történtek után, a legborzasztóbb számára, hogy nem vezethet autót soha többé, ugyanis hallás- és látáskárosodást is szenvedett a túladagolást követően.

Ez egy mindennapos lecke, állandó emlékeztető. Bármikor, amikor ránézek valamire - most is, amikor az arcodra nézek - vakfoltok vannak a látásomban - vallotta be az énekesnő, aki emiatt nem tud vezetni soha többé, de hozzátette, hogy ez egy jó lecke volt számára ahhoz, hogy soha többé ne essen vissza és ne térjen le a helyes útról, mert azóta nagyon fél a következményektől.

"Az egyetlen dolog, amit megbántam, az az, amikor túladagoltam magam, és azt kívánom, bárcsak valaki azt mondta volna nekem akkor, legalább egyszer, hogy gyönyörű vagy, mert nem hittem el" - magyarázta Lovato, aki folyamatos önértékelési problémái miatt ártott magának. Majd elárulta, hogy hogyan érzi magát a történtek óta, hogyan tudott továbblépni azon, hogy majdnem meghalt.

Szerencsére abban a lelkiállapotban, amiben most vagyok - tudod, józan vagyok, tiszta a fejem -, sokkal pozitívabban gondolkodom, és egyáltalán nem a szégyenre koncentrálok. Mert már tudom, hogy nagyon is együtt tudok érezni egykori önmagammal és azzal, hogy hol voltam akkor, és milyen döntéseket hoztam meg" - idézi a Daily Mail Demi Lovato szavait.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!