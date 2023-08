Nemrég derült fény Radics Gigi és jegyese, Mikus Áron párkapcsolati válságára, melyre már többen gyanakodtak korábban is. Az énekesnő és kislányának édesapja egy ideje nem osztott meg közös fotót, sőt, a korábbi képeik is eltűntek a közösségi oldalakról. Miután kiszivárgott az információ arról, hogy Radics Gigi és közös kislányuk, Bella elköltözött a szobrásztól, az énekesnő úgy döntött, saját maga mondja el, mi történt valójában.

"Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban, hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet" - olvasható többek közt Radics Gigi nyilatkozatában.

Radics Gigit támogatja a családja a döntésben, mint ahogy az első pillanattól kezdve feltétlen támogatással segítették a karrierépítésben is. Arról ugyan nem beszéltek soha, hogy a magánéleti döntéseibe mennyire szóltak bele, de az életüket ismerve feltételezhető, hogy ezen a téren is mellette voltak és vannak a mai napig. A Bors információi szerint most is így történt, az énekesnőt nem próbálták meg rábeszélni, hogy másként döntsön.

Radics Gigi és a volt párja egyébként utoljára pár hete jelent meg együtt egy rendezvényen, a Király testvérek édesapjának, Király Tamásnak a születésnapi buliján bukkantak fel együtt, és akkor még semmi jelét nem mutatták annak, hogy problémáik vannak.