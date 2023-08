Az elmúlt hónapokban több nemzetközi sztár koncertezett Budapesten, és egy-egy koncertre állóhelyenként átlagban biztos szánnunk kellett 30-40 ezer forintot. De nagyjából ezt tette egy belga rajongó is, aki például a napokban egy Rammstein állóhelyért kifizetett 105-125 eurót, attól függően, hogy milyen közel állt Till Lindemannhoz, és Erdélyben a minap, az Imagine Dragons koncertnapra pedig - a hírek szerint - akár 1000 lej is volt a beugró, ami mondjuk már 78.000 forintnak felel meg.

A Sziget napijegy árait úgy kalkuláljuk, hogy ne legyen magasabb egy budapesti arénás koncert áránál – nyilatkozta korábban Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, és így is van idén is: aki korán eszmélt, 30 ezer alatt vett jegyet, de még most is 40 körül van a napijegy. A Sziget nem csak egy koncert, hanem egy életérzés, naponta több tucat koncertből, és színes kulturális programokból válogatva.

Nézzük tehát, miket lehet csinálni egy napijeggyel a Szigeten:

Ha teljes képet akarunk a Szigetről, akkor kezdhetjük a napot akár reggel 10 órakor a dropYardon break yogával, vagy a Global Village-ben, ahol fél 11-kor indul a hatha yoga workshop. Ezt követően érdemes ellátogatni az Ethnosound workshopra, a világzene csodáit is megismerni.

Aztán 12.30-ra át is mehetünk LightStage-re, kicsit áthangolódni más műfajú zenékre, fiatal és tehetséges, feltörekvő vagy már elismert zenészek koncertjeivel.

A LightStage szomszédságában található ArtZone megannyi érdekes képző- és iparművészeti workshoppal vár. Érdemes 14.00 órára a Cirque de Sziget nagysátrához vonulni, ahol a Baross Imre Cirkusziskola előadása kezdődik.

A cirkuszba azonban még mindenképpen vissza kell térnünk a nap folyamán, ajánlatos a Sziget Appot vagy a Sziget útlevelet aktívan használni. De ha már ott vagyunk a cirkusznál, szemben közel a Vándor Vurstli, itt a magyar vásári szórakoztatás hagyományai élednek újjá és bármennyi időt el lehet tölteni. Nem messze pedig ott a Magic Mirror is.

16 órától elnézhetünk még a Színház és Tánc helyszínre, de ekkor indulnak a nagyszínpad programjai is.

A Nagyszínpad végeztével vissza lehet térni a Magic Mirrorba, de aki nem fér be ide, annak sem kell elkeserednie, mert a közeli színházi helyszínen ugyanakkor kezdődik egy másik izgalmas előadás, a Future Cargo is, de a buli több helyszínen hajnalig tart majd.

Aki az éjszaka folyamán is ki szeretne kicsit szakadni a nagy pörgésből, mindenképpen látogasson el a színházi helyszínre, ahol minden este két látványos fényinstalláció vár mindenkit. A Sziget északi felén pedig az Everness Chill Garden by Tanqueray nyújt ambient-chill hangulatot.