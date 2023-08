Robert De Niro örökbe fogadott lánya, Drena a közösségi oldalán már korábban jelezte, hogy a fia drogtúladagolásban, fentanillal kevert tablettáktól halhatott meg – amit most New York város halottkémje is megerősített.

A hivatalos boncolási jegyzőkönyv szerint a 19 évesen meghalt fiú szervezetében fentanil mellett bromazolámot, alprazolámot, 7-amino klonazepámot, ketamint és kokaint is találtak, ami együtt halálos kombinációnak bizonyult.

Leandro De Niro Rodriguez színésznek és rendezőnek készült, összesen három filmben (The Collection, Cabaret Maxime, Csillag születik) láthattuk kisebb szerepekben.