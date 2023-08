Augusztus 13-tól új részekkel és új sztárokkal folytatódik a Szerencsekerék a TV2-n, visszatér a képenyőre Sydney van den Bosch is. A Szerencselányt az Instagramon is sokan figyelik: most épp szexi bikiniben mutatta meg magát, a nyaralásán készült róla egy rövid videó.