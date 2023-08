Nem volt könnyű helyzetben, aki a fő fellépő, az Imagine Dragons koncertje után közvetlenül hazament volna a Sziget Fesztiválról, a kijáratnál ugyanis olyan tömeg alakult ki, amit a szervezők nehezen tudtak kezelni.

A K-hidat ugyanis belülről elkordonozták, és csak három résen lehetett áthaladni, ahol egyszerre csak egy-egy ember fért ki. Minderre a szervezők szerint biztonsági okokból volt szükség, a K-híd ugyanis balesetveszélyes állapotban van, nem bírta volna a túlterhelést.

"A K-híd mindenki által ismert állapota miatt csak a BKK Közúttal és a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett biztonsági protokoll szerint lehet a gyalogosforgalmat a hídra engedni, emiatt a kijutás ideje megnőtt, adott esetben 1-1,5 óráig is tartott" – nyilatkozták utólag a szervezők.

Korábban a H-híd felől is be lehetett menni, idén azonban a K-híd jelenti az egyetlen bejáratot, így a Sziget Fesztivál további napjain akár a belépésnél is lehet torlódásra számítani.