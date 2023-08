95 évesen meghalt az egyik leghíresebb és legsikeresebb musical, a The Fantasticks szövegírója, Tom Jones. (Aki természetesen nem azonos az énekes Tom Jonesszal, a Sexbomb előadójával.)

Az általa írt darab (kisebb szünettel) összesen 42 évig volt színpadon, több mint 4000 alkalommal láthatta a közönség – amivel az Egyesült Államok leghosszabb ideig futott musicaljévé vált.

Jones emellett közreműködött például a 110 in the Shades vagy az I Do! I Do! színpadra állításában is, több más musical is fűződik a nevéhez.