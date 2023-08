Nagy Adri Instagram-sztoriban mutatott egy videót arról, hogy bokáig vízben járkál a lakásukban, miután teljesen beáztak a szerdai viharban.

"Szerda este pont alig vártam, hogy kivételesen korán lefeküdjek aludni. Volt is rá esély, mert anyukám nálunk volt, ő ment Benivel aludni. Este kilenckor aztán leszakadt az ég, de nem gondoltam még semmi rosszra, főleg, hogy az augusztus eleji viharkor nálunk nem volt gond. Aztán amikor indultam Beni szobájába megágyazni, akkor vettem észre, hogy ott már majd bokáig áll a víz. Az egész lakásunk beázott... Még a biztosítót is hívtuk, mindenesetre a korai fekvés helyett még két órán keresztül igyekeztem eltüntetni a vizet, hogy ne legyen még nagyobb baj. Nagyon nevettem, a jó fej követőim írták, hogy hagyjam a fenébe, az alvás fontosabb. Utána mindenesetre hatalmasat szundiztam, a család is kedves volt, hagyták, hogy kialudjam magam!" – mesélte az énekesnő a Metropolnak.