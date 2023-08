A luxusfeleségként megismert Polgár Tünde remek formában van, ezt pedig most egy bikinis képpel bizonyítja. A fotót magáról készítette napozás közben, a szelfin pedig a dekoltázsát is megörökítette. "Relax. 15 perc napozás a félárnyékban letudva! Ennyi elég is lesz, mert a Nap nem a barátom! Élvezzétek a pihenést, mert mindjárt..." - üzente a követőknek vasárnap.