Mint írtuk, hat év házasság után válik Krausz Gábor és Tóth Gabi, akik egy négyéves közös kislányt neveltek együtt. Az énekesnőnek rengeteg elfoglaltsága volt az utóbbi időben, de most végre újra Hannarózára koncentrálhat, akiről újabb képet mutatott a közösségi oldalán.

Tóth Gabi és Krausz Gábor egyetértenek abban, hogy kislányuk a legfontosabb, a válás során is törekszenek arra, hogy ő sérüljön a legkevésbé emiatt. Bár édesanyjának már új párja van, valószínűleg még nem mutatta be őket egymásnak. Most anya-lánya napot tartanak, és Tóth Gabi örömmel mutatja meg a kedvenc pillanatait a követőinek.

Az énekesnő boldogan mutatta meg kislánya legújabb fotóját, melyet egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben tett közzé.

Végre megengedte! - írta a képhez Tóth Gabi.

A fotón Hannaróza és egy babája látható, akiknek ugyanolyan fonatot készített Tóth Gabi, aki valószínűleg már régóta szeretne ilyen frizurát készíteni a kislánynak, aki eddig tiltakozott ellene, most mégis hagyta, hogy édesanyja megcsinálja a haját.

Az eredeti bejegyzés a linkre kattintva érhető el 24 órán keresztül.