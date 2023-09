Rengeteg tévéműsorban láthattuk, saját valóságshow-ja is volt a TV2-n, a Señorita Szöszi. A modell nagyon sokszor vetkőzött, csak a Playboy háromszor fotózta, de más férfimagazinoknak is meztelenkedett. Milyen volt Hargitai Bea szexuális élete húsz évvel ezelőtt? A cikk végén az is kiderül, mely rokona volt Pamela Anderson szeretője, illetve az is, mennyi pénzt keresett a meztelenkedéssel.