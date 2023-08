Az Exatlon szereplője nagyon nehéz anyagi helyzetbe került a kapcsolat miatt, 30 ezer dollár, vagyis mintegy 10 millió forintos mínuszba került. "Ezért is dolgozom kőkeményen, hogy ezt a pénzt visszahozzam. Ezért indítottam az OnlyFans-oldalamat is. Úgy, hogy nem vállalok pornót, nem mutatok cicit és p.ncit, hanem fétis és domina tartalmakat teszek fel, így is havonta egymillió forintos bevételem van" - mondta.

"De nem ez a nagy pénz, hanem hogy feláldozva a szabad hétvégéimet, rajongók kibérelhetnek, meghívnak, lefoglalnak, mint domina pankrátor. Emiatt több száz kilométert utazom hétvégente, de megéri. És ha összeszedem magam anyagilag, akkor megvalósítom a következő álmomat és elindul a saját ruha brandem!" - tette hozzá.



