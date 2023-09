A 47 éves Molnár Anikó idén döntött úgy, hogy pornómodellnek áll, mivel sok pénzt akart keresni. Ezért regisztrált az OnlyFans-oldalra, ahol rögtön nagy sikereket ért el, azóta is ezzel foglalkozik a civil munkája mellett. Mindig azzal érvelt, hogy nincs családja, sem férje, sem gyerekei, akiknek magyarázkodni kellene emiatt, most azt is elmondta, hogy miért döntött a gyerektelenség mellett.