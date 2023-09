Julia Fox olasz-amerikai excentrikus modell, a 2019-es Csiszolatlan gyémánt című filmből is ismert, amely után jelölése is volt a Gotham Awardson. A topmodell, aki rengeteg céggel-márkával dolgozott együtt, és akit a Playboy is címlapra tett pár éve, most Naomi Campbellel működik együtt, igen szellősen vonult végig az utcán, nyilván promóciós célból. Alább a friss fotó róla.