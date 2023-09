Könnyen lehet, hogy mindkettőjük élete másképpen alakul, ha a balatoni esküvő előtt picit több időt töltenek csak kettesben.

Akik jelen lehettek a viszonylag szűk körű esküvőn, azt is furcsállhatták, hogy a zenei világból egyedül Kasza Tibi és a hitvese volt jelen. Még jobban felkeltette a figyelmet az, hogy Anita kecskeméti családja nagy létszámmal jelent meg, míg Viktor részéről csak a szűk családja kapott meghívót: az édesapja, az édesanyja és Linda. A hot! magazin most részleteket is elárul a kapcsolatukról.

Viktorékról már az lagzi alatt pletykáltak

A rokonok közül többen is arról beszélgettek a lagzin, hogy Anita megfogta az Isten lábát, jó dolga lesz. Sőt, arról is suttogtak, hogy Viktor már a kezdetekkor annyira odavolt a lányért, hogy egyetlen randevú kedvéért bármikor leautózott Kecskemétre - írja a Bors.