Árpa Attila egykori jelöltje a Séfek Séfében tűnt fel, a mellei is fókuszba kerültek.

Az egykor Árpa Attila kegyeiért harcoló hölgyek közül többen is feltűntek a Séfek Séfe vadiúj évadában. Beatrix, aki kismamaként tért vissza, már A Nagy Ő forgatásának idején is terhes volt, legutóbb pedig Virágot is újra láthatták a TV2 nézői.

Amikor megláttam a zellereket, magamra gondoltam és az ikrekre: Paula és Paulina 300 köbcenti! Tiszta én!

– fogdosta meg melleit a kamerák előtt a lány.

Virág az étel főzése közben azt is elmondta, azért lenne helye a versenyben, mert tehetséges, okos, szép, humoros, akaratos, stabil, egyszerű és nagyszerű. Ördög Nóra megemlítette neki, hogy talán nagyobb esélye lett volna a színésznél, ha főz is neki.